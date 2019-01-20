» «كوتوكو» يتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية

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كوتوكو
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المصريون

الكونفدرالية

كوتوكو

فاز فريق إينوجو رينجرز النيجيري على بانتو من ليسوثو بهدفين مقابل هدف فى مباراة الإياب، التى جمعتهما اليوم الأحد على  نامدي ازيكيو ستاديوم فى إطار دور الـ 32 مكرر ضمن منافسات كأس الكونفدرالية.

وتأهل الفريق النيجيرى الى دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية بعد الفوز فى لقاء الذهاب بنفس النتيجة.

كما تأهل فريق أشانتي كوتوكو الغانى الى نفس الدور بعد الفوز على كوتون سبورت اف سي الكاميروني بهدف دون رد فى مباراة الإياب.

وتغلب الفريق الغانى على نظيره الكاميروني فى لقاء الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين.


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