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«الديهي»يهاجم وزيرة الثقافة بعد رفض الظهور معه

الحياة السياسية

إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة
إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة

محمد فضل

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الديهى

الظهور

وزيرة الثقافة

استنكر الإعلامي نشأت الديهي، رفض الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وهيثم حجي رئيس هيئة الكتاب، المتكرر للظهور معه إعلاميا للحديث عن تجهيزات افتتاح معرض الكتاب .

ووتساءل "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد: "هل منصب وزيرة الثقافة ورئيس هيئة الكتاب يحتم عليهم التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة؟".

وتابع "الديهي": " بقول لوزيرة الثقافة هل الإعلاميين المصريين أقل من المستوى إنك تطلعي معاهم ؟، لما أطلب من وزيرة الثقافة و رئيس هيئة الكتاب أكثر من مرة أنهم يعملوا مداخلة هاتفية معايا و يرفضوا، هقول الله الغني، أنا مش بشحت ".


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