«الديهي»يهاجم وزيرة الثقافة بعد رفض الظهور معه

محمد فضل
استنكر الإعلامي نشأت الديهي، رفض الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وهيثم حجي رئيس هيئة الكتاب، المتكرر للظهور معه إعلاميا للحديث عن تجهيزات افتتاح معرض الكتاب .
ووتساءل "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد: "هل منصب وزيرة الثقافة ورئيس هيئة الكتاب يحتم عليهم التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة؟".
وتابع "الديهي": " بقول لوزيرة الثقافة هل الإعلاميين المصريين أقل من المستوى إنك تطلعي معاهم ؟، لما أطلب من وزيرة الثقافة و رئيس هيئة الكتاب أكثر من مرة أنهم يعملوا مداخلة هاتفية معايا و يرفضوا، هقول الله الغني، أنا مش بشحت ".
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