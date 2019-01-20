» قتله بسبب250جنيهًا ثم حضر جنازته

20 يناير 2019 - 08:01 م

ألقت مباحث مركز المنصورة، الأحد، القبض على حداد أثناء حضوره عزاء طالب بقرية «كفر تلبانة»، بعدما كشفت التحريات أنه وراء مقتل الطالب بعدما هشم رأسه بحجر داخل الأرض الزراعية، بسبب مطالبته له بسداد مبلغ 250 جنيه قيمة مشروبات بمقهى ملك والد المجني عليه.

تلقي اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من أهالي قرية كفر تلبانة التابعة لمركز المنصورة بالعثور على جثة لشخص في العقد الثاني من عمره مقتول وملقي بجثمانه بالقرب من مصرف في القرية.

ومع انتقال ضباط وحدة مباحث مركز المنصورة بقيادة الرائد أحمد توفيق، رئيس المباحث، تبين أن الجثة لشخص يدعي «عادلي. أ. ا»، 18 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي ويعمل بمقهى يمتلكه والده بالقرية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريحها، وأكد التقرير المبدئي وجود شبهه جنائية في الوفاة ووجود نزيف بالمخ وجرح رضى بالرأس نتيجة ارتطامه بجسم صلب «حجر».

وبتكثيف التحريات توصل ضباط المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «محمود. ع. ا»، 22 سنة، حداد مسلح ومقيم بذات القرية، وأنه استدرج المجني عليه إلى أحد الأراضي الزراعية وضربه بحجر كبير في رأسه ليلقي مصرعه في الحال.

وتبين أن سبب الواقعة مطالبة المجني عليه للحداد بسداد ديونه التي بلغت 250 جنية نظير تناوله مشروبات في المقهى التي يمتلكها والده.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز المنصورة من ضبط المتهم، حال وجوده في المأتم لتقديم العزاء في المجني عليه داخل القرية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.