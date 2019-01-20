«المصريين الأحرار»:«هيومن رايتس تفتقر المهنية»

20 يناير 2019 - 08:00 م

استنكر الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن حقوق الإنسان في مصر لعام 2018.

وأضاف "خليل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد، أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" تفتقر المهنية، حيث أنها تعتمد على مصادر مشبوهة في جمع معلوماتها.

وأوضح "خليل"، أن حزب المصريين الأحرار قام بالرد علي أكاذيب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، من خلال بيان رسمي، حيث تم ترجمته للغة الإنجليزية وتوزيعه على المراسلين الأجانب المتواجدين بمصر.

وتابع "خليل": "هيومن رايتس ووتش بتخاطب الخارج وإحنا لازم نتصدى لهم، ليه محدش من المنظمات الحقوقية المشبوهة اتكلم عن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ المشردين من برد الشتاء".