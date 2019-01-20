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"المصريين الأحرار" يناقش مشاكل المواطنين بالتضامن الاجتماعي بمطروح

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التقى أعضاء أمانة حزب المصريين الأحرار بمرسى مطروح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لطرح المشاكل الخاصة بالمواطنين وسبل حلها وتقديم الدعم اللازم لكل من يستحق.

يأتي ذلك استكمالا للجوالات الميدانية التي يقوم بها حزب المصريين الأحرار للوقوف على مشكلات المواطنين ونقلها للمسئولين لإيجاد حلول لها.

هذا وقدم وفد الحزب خلال الزيارة الشكر لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي على سرعة استجابته لكل ما تم عرضه حيث ضم وفد الحزب كلا من سلطان أبو الشيخ الزعيري أمين حزب المصريين الأحرار بمطروح، سحر عيد أمينة المرأة بالحزب وصلاح سنوسي أمين العمل الجماهيري بالحزب.


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