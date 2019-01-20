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نقابة الموسيقيين ترفع قرار الوقف عن المطرب «سامو زين»

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سامو زين
سامو زين

خالد الشرقاوي

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وقف

نقابة الموسيقيين

المطرب سامو زين

رفعت نقابة المهن الموسيقية قرار إيقاف المطرب السوري سامو زين بعد أن أوقفته منذ أيام بسبب عدم امتثاله للحضور إلى مقر النقابة للتحقيق معه في شكوى مقدمة ضده.

وكان أحد متعهدي الحفلات تقدم بشكوى للنقابة ضد سامو زين، بسبب عدم استكماله حفلة في رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة واستدعت النقابة المطرب للتحقيق ولم يحضر وتم إيقافه على إثر ذلك إلا أنه تواصل مع المسئولين بالنقابة برئاسة الفنان هاني شاكر واستطاع التوصل لحل ودي.

وطرح "سامو زين" مؤخرًا ألبوم "لو عمري يرجع" وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

يذكر أن "سامو زين" استطاع أن يحقق النجاح بأغنيته الجديدة المصورة "أول ما تبتسميلي"، والتي تعرض الآن على يوتيوب، حيث اقتربت الآن من مليون ونصف المليون مشاهدة، ونال الكليب إعجاب الجمهور.


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