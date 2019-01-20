  • الأحد 20 يناير 2019
  • بتوقيت مصر09:41 م
بحث متقدم
منتخب مصر

بث مباشر.. مباراة مصر والنرويج في كأس العالم

أرشيفية

بداية من فبراير.. زيادة جديدة في أسعار الأسماك

دعاء فاروق

«دعاء فاروق»: نفسي أخلع الحجاب.. ولكن!

بيان عزل مرسي

شُهيب: النور رفض عزل مرسي في اجتماع «السيسي»

اشتباك بين «أبو الغيط» وصحفي في «قمة بيروت»

اشتباك بين «أبو الغيط» وصحفي في «قمة بيروت»

ام كلثوم ووالدها

العبرة بالخواتيم.. لماذا لا يقتدي الدعاة بالفنانين؟

القاهرة

«جوزيه» يحذر من كارثة تهدد الكرة المصرية

أرشيفية

«تجسيد الصحابة في المسلسلات».. فتوى تثير ضجة

«الحنفيات الموفرة».. ليه تهدر لما ممكن تستخدم أقل؟

«الحنفيات الموفرة».. ليه تهدر لما ممكن تستخدم أقل؟

أيمن نور

تفاصيل تأسيس «أيمن نور» لقناة فضائية جديدة

بيان من «الحكام» حول إلغاء هدف المقاولون

الرياضة

المقاولون
المقاولون

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

حقيقة إلغاء المنطقة الحرة ببورسعيد

#

المقاولون العرب يهزم الاتحاد السكندري 1/2

#

أول مسلمة فى الكونجرس: "السعودية اشترت ترامب"

#

تعرف على حكام مباريات الجولة الرابعة بالدوري

المصريون

المقاولون

نجوم المستيقبل

أكدت الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن قيام الحكم الدولى محمد الحنفى بعدم احتساب هدف لصالح فريق المقاولون، خلال المباراة التى جمعته أمس بفريق النجوم ضمن مسابقة الدورى الممتاز، تم بناء على التشاور الذى تم بينه وبين مساعده الأول عمر فتحى، الذى أشار إلى أن الهدف تم إحرازه باليد، حيث كانت زاوية الرؤية لديه مفتوحة للمرمى لكونه المساعد البعيد عن اللعبة.

وأضافت اللجنة، أن حكم المباراة لم يراجع أى فيديو خاص باللعبة، حيث إن تلك التقنية غير معمول بها فى الملاعب المصرية حتى الآن، كما أن أى معلومات عكس ذلك وردت فى بعض وسائل الإعلام غير صحيحة بالمرة.

وكان محمد الحنفى، احتسب هدفًا لأحمد على مهاجم المقاولون العرب ثم ألغاه بداعى لعب اللاعب الكرة بيده وهو ما أظهرته الكاميرات، وهو ما أدى لوجود حالة من الغضب الشديد داخل الملعب من الجهازين الفنيين.

وكان اللقاء بين المقاولون ونجوم إف سى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

صورة شعب وهيبة دولة

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة برشلونة وليجانيس
» شعار جديد للداخلية للاحتفال بعيد الشرطة
» تعاون ديني بين دار الإفتاء والأوقاف السعودية
» كأس آسيا.. إيران تهزم عمان وتتأهل لدور الـ16
» القبض على 11 تاجر مخدرات بالعجوزة
» «كوتوكو» يتأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية
» باسم يوسف يقدم "الكوميديا الساخرة" في الخليج
» الدوري الإنجليزي.. توتنهام يخطف فوزًا قاتلًأ من فولهام
» قتله بسبب250جنيهًا ثم حضر جنازته
» رسميًا.. تعيين «أبو جريشة» مستشارًا رياضيًا للإسماعيلى
» أمير قطر يكشف سر مشاركته في «قمة بيروت»

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي