بيان من «الحكام» حول إلغاء هدف المقاولون

20 يناير 2019 - 07:52 م

أكدت الاتحاد المصرى لكرة القدم، أن قيام الحكم الدولى محمد الحنفى بعدم احتساب هدف لصالح فريق المقاولون، خلال المباراة التى جمعته أمس بفريق النجوم ضمن مسابقة الدورى الممتاز، تم بناء على التشاور الذى تم بينه وبين مساعده الأول عمر فتحى، الذى أشار إلى أن الهدف تم إحرازه باليد، حيث كانت زاوية الرؤية لديه مفتوحة للمرمى لكونه المساعد البعيد عن اللعبة.

وأضافت اللجنة، أن حكم المباراة لم يراجع أى فيديو خاص باللعبة، حيث إن تلك التقنية غير معمول بها فى الملاعب المصرية حتى الآن، كما أن أى معلومات عكس ذلك وردت فى بعض وسائل الإعلام غير صحيحة بالمرة.

وكان محمد الحنفى، احتسب هدفًا لأحمد على مهاجم المقاولون العرب ثم ألغاه بداعى لعب اللاعب الكرة بيده وهو ما أظهرته الكاميرات، وهو ما أدى لوجود حالة من الغضب الشديد داخل الملعب من الجهازين الفنيين.

وكان اللقاء بين المقاولون ونجوم إف سى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدفين لمثليهما ليقتسم الفريقان نقاط المباراة.