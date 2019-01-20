» باسم يوسف يقدم "الكوميديا الساخرة" في الخليج

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الخليج

باسم يوسف

برنامج ساخر

يقدم الإعلامي الساخر باسم يوسف، دورة لصناعة وتقديم البرامج الساخرة، للشباب الخليجي، بالتعاون مع أكاديمية فوكس للإعلام، ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأعلن، باسم يوسف عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة، "تويتر" عن الدورة، قائلاً: "الأماكن محدودة".

ومن جانبها قالت أكاديمية فوكس، أن الدورة سوف تكون خمس ساعات على خمس أيام سيتدرب خلالها المشتركون بتدريبات عملية تفاعلية.

يذكر أن، قناة "MBC مصر"، قد أنهت تعاقدها مع باسم يوسف وفريق عمل برنامجه «البرنامج» في مايو 2014، بيانًا بعد تعرضه بشكل ساخر لشخصيات سياسية مصرية وخليجية.

كما منعت شركة البث الترفيهي "نتفليكس"، الحلقة الثانية من برنامج "باتريوت آكت ويذ حسن منهاج" في السعودية، بعد أن انتقد مُقدمه ولي العهد، محمد بن سلمان، والحملة العسكرية بقيادة السعودية على اليمن.

وجاء منع بث الحلقة في السعودية، بعد طلب من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الحكومية بإلغاء الحلقة التي يقدمها الكوميدي، حسن منهاج، الذي يناقش من خلال برنامجه مواضيع سياسية واجتماعية ذات مصداقية عالية بصورة تهكمية ساخرة.

وبمجرد ما أن أعلن يوسف، عن هذه الدورة حتى سخر منه العديد من المتابعين، مستغربين كيف يقدم كوميديا ساخرة، في الخليج وهو ممنوع من العرض في مصر .

 


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