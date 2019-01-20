"طعيمة" يطالب محافظ الغربية بحل مشكلة الزحام المروري بطنطا

20 يناير 2019 - 07:51 م

تقدم اللواء سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة طنطا، بطلب إلى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بشأن المشاكل التي تواجه مدخل مدينة طنطا.

وقال طعيمة، إن هناك العديد من المشاكل التي تواجه من يدخل مدينة طنطا او يقوم بالمرور علي الطريق الزراعي ومن اول قحافة وحتي كفر عصام من الزحام الشديد فى المرور ونقل تلك المواقف إلي تلك المنطقة.

وأضاف نائب المصريين الأحرار، إنه رغم جهود رجال المرور والتواجد ولكن هذا حل تقليدي ولا يصلح لمواجهة هذه الإشكالية، لذا نرجو التفضل بتكليف من يلزم بدراسة المشكلة التى تسئ لمظهر المدينة مدخل رئيسي لمدينة طنطا.