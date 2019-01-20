بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل مع «الساورة»

20 يناير 2019 - 07:45 م

وصلت بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي، منذ قليل، إلى القاهرة قادمة من الجزائر، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 4 ساعات، من مطار هواري بومدين إلى مطار القاهرة.

وأنهى الأهلي مهمته في الجزائر بالتعادل بهدف لمثله مع شبيبة الساورة، ورفع الفريق رصيده إلى 4 نقاط على المجموعة الرابعة في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وتضم مجموعة الأهلي كلا من: فيتا كلوب الكونغولي، وسمبا التنزاني، وشبيبة الساورة الجزائري.

وترأس بعثة الأهلي خالد الدرندلي، أمين الصندوق، فيما ضمت البعثة 19 لاعبا هم: شريف إكرامي، محمد الشناوي، علي لطفي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، علي معلول، عمرو السولية، حمدي فتحي، كريم نيدفيد، محمد شريف، أحمد حمودي، ناصر ماهر، وليد سليمان، رمضان صبحي، حسين الشحات، جونيور أجايي، ميدو جابر، إسلام محارب.