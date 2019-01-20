الأمن يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة شاب

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تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها لكشف غموض العثور على جثة لشخص ملقاة عند طريق نهاية عزبة مراد ومساكن إسكو التابعة لحي شرق شبرا الخيمة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من أهالي منطقة مسطرد، بالعثور علي جثة عند طريق نهاية عزبة مراد ومساكن إسكو التابعة لحي شرق شبرا الخيمة.

انتقل العميد يحيى راضي، رئيس مباحث القليوبية، لمكان الواقعة، حيث تبين أن الجثة لشاب في العقد الثالث من عمره يرتدي ملابسه كاملة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية ورفع البصمات من على الجثة لمعرفة هويته.


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