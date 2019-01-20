ضبط شخص لانتحاله صفة عضو بالرقابة الإدارية

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ضبط

الرقابة الادراية

ألقت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس، اليوم الأحد، القبض على "ك.ح.ح" لانتحاله صفة عضو بهيئة الرقابة الإدارية، وقيامه بتلقي أموال مالية من مواطنين.

وكانت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، أكدت قيام شخص بالتردد على التجار بمحالهم، والأطباء بعياداتهم الخاصة وبعض الجمعيات الأهلية بالسويس، للحصول على مبالغ مالية مستغلا صفة وظيفية بهيئة الرقابة الإدارية .

وبصدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالسويس من القبض على المتهم.


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من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي