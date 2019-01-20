«إعلام المصريين» توقع بروتوكول تطوير التليفزيون المصري

20 يناير 2019 - 07:33 م

وقعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، ومجموعة إعلام المصريين برئاسة تامر مرسى، اليوم الأحد، عدة بروتوكولات، وذلك بهدف تقديم محتوى أفضل ومتطور على شاشات التلفزيون المصري، وذلك بتعاون الخبرات الموجودة في كل من التلفزيون المصري ومجموعة إعلام المصريين، خلال خمس سنوات، هي مدة البروتوكولات التي تم الانتهاء من توقيعها.

واتفقت الهيئة الوطنية للإعلام بموجب تلك البروتوكولات، مع مجموعة إعلام المصريين على إنشاء قناة فضائية جديدة تهتم بخدمات الأسرة العربية ويكون محتواها بالدرجة الأولى موجة للمنطقة العربية وان تكون تلك القناة هى باكورة مجموعة قنوات فضائية تبث من خلال النايل سات لتغطية المنطقة العربية بخدمات إعلامية متنوعة و متطورة في عدة مجالات تهم المنطقة العربية.

كما اتفق الطرفان أيضًا، على أن تقوم مجموعة إعلام المصريين بالشراكة مع الهيئة الوطنية للإعلام بالعمل على تطوير المحتوى الإعلامي بالقناة الفضائية المصرية والقناة الأولى والثانية للتلفزيون المصري.

وجاء ضمن بنود الاتفاقية، الشراكة في الحقوق الإعلانية على القنوات التي سيتم تطويرها من أجل تعظيم العائد المادي لتلك القنوات سواء الموجودة حاليًا منها أو القنوات الجديدة.