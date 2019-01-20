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«إحاطة رئيس الوزراء» لإسقاط غرامات التأخير على الفلاحين

الحياة السياسية

مدبولي
مدبولي

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مجلس الوزراء

الفلاحين

مديونية

تقدم النائب البدرى أحمد ضيف، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء بشأن إسقاط غرامات تأخير على الفلاحين لدى البنك الزراعى المصرى الخاصة بسداد القروض والسلف الزراعية.

وأشار ضيف فى بيان صحفى له اليوم، أن هناك العديد من الفلاحين يعانون بسبب غرامات التأخير نتيحة تعثرهم فى سداد القروض وتسبب هذا الأمر فى تهديد الكثير من غير القادرين منهم بالحبس نتيجة عدم قدرتهم على السداد.

وأوضح النائب، أن إسقاط غرامات التأخير ستكون بمثابة دافع للفلاحين المتعثرين على السداد خاصة وأن الفائدة مركبة وأصبح البنك يهدد حياة المزارع بعدما كان بمثابة يد العون له فى الماضى أصبح سيف مسلط على رقاب غير القادرين منهم، مؤكدًا  أن القيادة السياسية حريصة على مصلحة الفلاح وعلى مؤسسة الدولة ترجمة هذا الاهتمام فى صورة قرارات.


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