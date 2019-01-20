برلماني كوري: سمعت عن مصر منذ الابتدائية وطمحت في زيارتها

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القاهرة

سول

الجمعية الوطنية

أكد عضو الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية، لى جانج هيون، أهمية عودة خطوط الطيران المباشرة بين القاهرة وسول، لاسيما وأن الرحلة بسبب الترانزيت قد تستغرق 17 ساعة.

جاء خلال اللقاء الذي جمع أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكورية، وبحضور السفير كوريا الجنوبية لدي القاهرة يون ون يو شيول، خلال لقائهم مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري برئاسة النائب كريم درويش، اليوم الأحد.

وقال جانج هيون: "طالما سمعت عن مصر منذ مرحلة الدراسة الابتدائية، وكنت أطمح لزيارتها، وها أنا الآن أقوم بزيارتها؛ لكنى فؤجئت أن الرحلة استغرقت 17 ساعة لعدم وجود خط مباشر، حيث اضطررنا إلى الترانزيت في دبي ومكثنا ساعتين ثم استقلينا طائرة أخرى إلى القاهرة.. عدد ساعات طويلة بالفعل".

وأضاف عضو الجمعية الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية، أن هناك كثيرًا من المواطنين بكوريا يرغبون في زيارة مصر بالفعل، ونسعى لعودة الخط المباشر بين القاهرة وسول، متابعًا: "حالة عودة الطيران إلى كوريا سيساهم ذلك في زيادة عدد السائحين الكوريين إلى مصر، وهى بلد عريق".


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