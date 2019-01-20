«جوزيه» يحذر من كارثة تهدد الكرة المصرية

20 يناير 2019 - 07:30 م

شن البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، هجومًا لاذعًا على السياسة التي يتبعها اتحاد الكرة في تنظيم مسابقات الناشئين في مصر.

وقال جوزيه، في تصريحات إذاعية مساء اليوم الأحد: «أتعجب من إقامة مباريات الناشئين بواقع 15 دقيقة فقط كل أسبوع، هذا أمر لا يعقل».

وأضاف المدرب الأسطوري للنادي الأهلي: «7 أشهر إجازة للاعبين الشباب فترة طويلة للغاية تؤثر على مستوى اللاعبين ولياقتهم البدنية، هؤلاء الشباب هم مستقبل مصر، ما يحدث كارثة بكل المقاييس، وللأسف لا أحد يهتم».