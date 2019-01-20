  • الأحد 20 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:00 م
بحث متقدم
القاهرة

«جوزيه» يحذر من كارثة تهدد الكرة المصرية

أرشيفية

«تجسيد الصحابة في المسلسلات».. فتوى تثير ضجة

الأزهر

«ياللى اتحرمتوا من التجديد.. الدولة قادرة تعلمكم»

أيمن نور

تفاصيل تأسيس «أيمن نور» لقناة فضائية جديدة

البشير

«البشير»: الشعب يستطيع تقرير مصيري في 2020

وزير الأوقاف مع نظرائه بالهرم

«جمعة» يقود وزراء أوقاف الدول الإسلامية لتسلق الهرم

«الحنفيات الموفرة».. ليه تهدر لما ممكن تستخدم أقل؟

«الحنفيات الموفرة».. ليه تهدر لما ممكن تستخدم أقل؟

قاتل طفليه

«قاتل طفليه» يفجر مفاجأة ويكشف عن القاتل الحقيقى

المصريون ينتظرون «حياة كريمة» في 2019

المصريون ينتظرون «حياة كريمة» في 2019

رهف القنون

الديوان الملكي السعودي يتحرك ويحذر بسبب «رهف»

«جوزيه» يحذر من كارثة تهدد الكرة المصرية

الرياضة

القاهرة
القاهرة

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«صلاح» أفضل من «أبوتريكة» و«الخطيب»

#

طرود تثير الرعب بـ10 قنصليات

#

حازم إمام: الزمالك قادر على تخطى اتحاد طنجة

#

مدرب المنتخب السابق يحذر جمهور الأهلي والزمالك من هذا الأمر

المصريون

الاهلى

مانويل جوزيه

شن البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، هجومًا لاذعًا على السياسة التي يتبعها اتحاد الكرة في تنظيم مسابقات الناشئين في مصر.

وقال جوزيه، في تصريحات إذاعية مساء اليوم الأحد: «أتعجب من إقامة مباريات الناشئين بواقع 15 دقيقة فقط كل أسبوع، هذا أمر لا يعقل».

وأضاف المدرب الأسطوري للنادي الأهلي: «7 أشهر إجازة للاعبين الشباب فترة طويلة للغاية تؤثر على مستوى اللاعبين ولياقتهم البدنية، هؤلاء الشباب هم مستقبل مصر، ما يحدث كارثة بكل المقاييس، وللأسف لا أحد يهتم».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

صورة شعب وهيبة دولة

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل مع «الساورة»
» أمير قطر يكشف سر مشاركته في «قمة بيروت»
» بث مباشر.. مباراة عمان وإيران
» كشف غموض سرقة طفلة حديثة الولادة من مستشفى بالهرم
» هجوم جوي إسرائيلي على «دمشق»
» غدًا محاكمة 304 متهمين بـ" محاولة اغتيال النائب العام المساعد"
» إطلاق 7 قوافل تثقيفية شاملة بقرى الوادي الجديد.. الأربعاء المقبل
» «صلاح» أفضل من «أبوتريكة» و«الخطيب»
» البورصة تربح 3 مليارات جنيه
» الديوان الملكي السعودي يتحرك ويحذر بسبب «رهف»
» مانشستر سيتى يهزم هدرسفيلد بثلاثية

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي