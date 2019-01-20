وزير التموين في ضيافة حزب الوفد الثلاثاء القادم

20 يناير 2019 - 07:28 م

أعلن حزب الوفد عن استضافة الدكتور على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يوم الثلاثاء القادم، وذلك في إطار مبادرة "الوفد مع مسئول"، وهي إحدى المبادرات التي أطلقها المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، حتى يكون المسئول أمام المواطن يستمع منه ويعرف حقيقة الأزمات والمشاكل التي يعاني منها المواطن ويقوم على تذليلها وحلها.

يذكر أن رئيس حزب الوفد أطلق عدة مبادرات ويتم تنفيذها على أرض الواقع ومنها "الوفد مع الناس" و"الوفد مع المرأة" و "الوفد مع الشباب" و"الوفد مع مسئول".