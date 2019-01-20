وفد مصري يتوجه إلى ألمانيا لبحث سبل القضاء على أزمة المخلفات

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توجه اليوم إلى العاصمة الألمانية برلين الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ؛للاطلاع على أحدث التكنولوجيات المستخدمة لإقامة مصانع تدوير المخلفات.

حيث تأتى هذه الزيارة في إطار تكليف السيد رئيس الجمهورية للجنة المشكلة من السادة الوزراء ورئيس الهيئة العربية للتصنيع للوقوف على تطبيق منظومة متكاملة للقضاء على مشكلة المخلفات بالاستعانة بالتجربة الألمانية في هذا المجال.

هذا وقد استقبل أمس الدكتور العصار اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للصنيع، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي للتنسيق على تكاتف الجهود بكافة الجهات لتطوير منظومة متكاملة للقضاء على مشكلة المخلفات ووضع خطط لرفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات المتواجدة بمحافظات مصر، وإضافة خطوط ومعدات جديدة لبعض المصانع وفقاً لأحدث التكنولوجيات المستخدمة، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الألمانية المطبقة في هذا المجال ونقلها إلى مصر وذلك بعد الاطلاع على أحدث التكنولوجيات المستخدمة لإقامة مصانع تدوير المخلفات والاطلاع على أساليب الاستفادة من المواد المستخلصة منها في الصناعة والزراعة وإنتاج الوقود البديل وتوليد الكهرباء ونقل هذه التكنولوجيا للجهات المصنعة بمصر.


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