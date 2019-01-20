» أمير قطر يكشف سر مشاركته في «قمة بيروت»

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أمير قطر

قمة بيروت

كشف أمير قطر تميم بن حمد، سر مشاركته في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن قرار المشاركة طبيعيًا من منطلق الحرص على العمل العربي المشترك.

وكتب عبر حسابه عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر» :« سعدت بمشاركتي في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. كان قراري المشاركة طبيعيا من منطلق الحرص على العمل العربي المشترك الذي بيّنت القمة الحاجة الماسة لتعزيزه في وجه الأزمات والتحديات التي تواجهنا. شكرا للبنان قيادة وشعبا على استضافتها».

وشارك اليوم الأحد أمير قطر تميم بن حمد آل ثان، مترأسًا وفد بلاده في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، التي تنعقد في بيروت.

وكان في استقبال أمير قطر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، في حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير الخارجية اللبناني جبران باسيل.

يذكر أنه يتم تمثيل قطر وموريتانيا في القمة على مستوى القادة، بينما تتمثل باقي الدول العربية على مستوى رؤساء الوزراء والوزراء. وتغيب عن القمة كل من ليبيا وسوريا.

وسبق أن عقدت 3 قمم اقتصادية عربية: الأولى في 2009 في الكويت، والثانية في 2011 في شرم الشيخ بمصر، والثالثة في العاصمة السعودية الرياض في 2013.

وفرضت السلطات اللبنانية إجراءات أمنية مشددة لتأمين القمة. وإلى جانب لواء الحرس الجمهوري، يشارك في تأمين القمة قوات من الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة.


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