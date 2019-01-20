غدًا.. محاكمة المتهمين بحرق مطعم كنتاكي

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الجنايات

كنتاكي

تنظر غدًا الاثنين الدائرة 11 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، ثاني جلسات محاكمة 4 متهمين فى أحداث إرهاب  " مطعم كنتاكى " بمنطقة الجيزة والمقيدة برقم28938 لسنة 2018 جنايات الهرم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى محمود وسكرتارية حمدي الشناوي.

كان المستشار حاتم أحمد فاضل المحامى العام الاول لنيابة جنوب الجيزة الكلية احالة 4 متهمين  وهم حسان حسانين حسين وعمر عطية عبدالفتاح وعاصم حامد السيد محمود وعبد الرحمن فؤْاد أحمد للجنايات لمحاكمتهم لاتهامهم بقتل المجنى عليه احمد خطاب لغرض إرهابى.

ترجع واقئع القضية فى 27 يناير 2015 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة قتلوا وآخرون مجهولون المجنى عليه مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل كل من يتصادف وجوده بداخل مطعم كنتاكى وبمحيطه واعدوا لهذا الغرض الاسلحة النارية والبيضاء وأدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الاشخاص ، وتوجهوا إلى ذلك المطعم الذى يرتاده العامة وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية والبيضاء والخرطوش وأدوات تستعمل فى الأعتداء على الأشخاص، وما ان أبصروا المجنى عليه حتى أعتدوا عليه بما فى حوزتهم من أسلحة وأدوات قاصدين من ذلك إزهاق روحه محدثين به إصابات اودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.

اعترف عبد الرحمن أسامة فوْاد المتهم الرابع بتحقيقات النيابة بما نسب إليه من اتهامات من أنضمامه لجماعة منشأة على خلاف أحكام القانون ذات غرض إرهابى وكذا شروعه فى قتل المجنى عليهم العاملين بفرع "كنتاكى الهرم" ومرتادى تلك الأفرع عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وكذا إتلاف عمدًا أموالاً ثابتة ومنقولة لا يمتلكها ومملوكة لفرعى كنتاكى الهرم، وقد جاء اعترافه وحقيقة الواقعة المنسوب صدورها إليه مقررًا أن دوره كان يقتصر فقد على مراقبة الطريق ليتمكن أقرانه من ارتكابهم الفعل  الإرهابى.


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