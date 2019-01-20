وزير الرياضة يتفقد معرضاً للمشروعات الصغيرة والابتكارات بالسويس

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تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، برفقة اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتورة نيفين جامع المدير التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، معرضاً للمشروعات الصغيرة .

جاء ذلك على هامش افتتاح مؤتمر المشروعات الصغيرة طريقك لمستقبل أفضل بأكاديمية النصر للبترول للتدريب بالسويس.

وتضمن المعرض مشروعات لمنتجات الزيوت النباتية، والرخام والجرانيت، والمنسوجات، والمفروشات والمراتب، الملابس، المشغولات اليدوية، اللوحات، بالإضافة الي عددًا من الابتكارات والاختراعات.


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