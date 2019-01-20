ضبط متهم بتسهيل سفر الشباب للخارج بطرق غير مشروعة

20 يناير 2019 - 07:13 م

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في تسهيل سفر الشباب للخارج بطرق غير مشروعة.

كانت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدت قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط غير مشروع في تسفير الشباب للخارج بطرق غير مشروعة متنقلًا بين العديد من الشقق المستأجرة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير المكثفة والميدانية عن أن وراء ذلك النشاط المدعو حامد . م . ح (مواليد 1987، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية سبق اتهامه في العديد من القضايا آخرها قضية نصب تسفير)، إذ قام المذكور بإنشاء شركات وهمية في مجال الخدمات السياحية بمسميات مختلفة من بينها شركة كائنة بمدينة السادس من أكتوبر، واتخذها ستارًا في تسهيل سفر الأشخاص بطرق غير مشروعة إلى بعض الدول الأجنبية.

وأشارت التحريات إلى امتلاك المذكور لشركة تجارية بمدينة إسطنبول بتركيا ، تمارس نشاطاً في مجال تصنيع "الكرافانات" الخشبية ويقوم المذكور من خلالها بإرسال دعوات تجارية بأسماء عملائه (المراد تسفيرهم) لاستخدامها في الحصول على الموافقات اللازمة للسفر لتلك الدولة.

كما أكدت التحريات ارتباط المتحري عنه ببعض أصحاب الأنشطة التجارية في بعض الدول العربية والأجنبية وقيامهم بإرسال تأشيرات له لحضور مؤتمرات تجارية وصناعية بتلك الدول لتوزيعها على عملائه لتسهيل سفرهم خارج البلاد مقابل مبالغ مالية تتراوح من (20 إلى 35 ألف جنيه) للفرد الواحد.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بمقر الشركة، وتم العثور بحوزته على "إكلاشيهات" بلغات مختلفة يستخدمها المتهم في تزوير الدعوات الوهمية لزيارة بعض الدول الأجنبية، و37 تذكرة طيران إلكترونية على خطوط طيران أجنبية بأسماء العديد من الأشخاص إلى بعض الدول العربية والأجنبية "مزورة بالكامل" يقدمها المتهم لعملائه حتى يتمكنوا من دخول تلك الدول، و 183 استمارة بيانات لعملاء الشركة راغبي السفر للخارج، واعترف المتهم بعد مواجهته بنشاطه الإجرامي.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.