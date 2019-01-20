  • الأحد 20 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:01 م
بحث متقدم
القاهرة

«جوزيه» يحذر من كارثة تهدد الكرة المصرية

أرشيفية

«تجسيد الصحابة في المسلسلات».. فتوى تثير ضجة

الأزهر

«ياللى اتحرمتوا من التجديد.. الدولة قادرة تعلمكم»

أيمن نور

تفاصيل تأسيس «أيمن نور» لقناة فضائية جديدة

البشير

«البشير»: الشعب يستطيع تقرير مصيري في 2020

وزير الأوقاف مع نظرائه بالهرم

«جمعة» يقود وزراء أوقاف الدول الإسلامية لتسلق الهرم

«الحنفيات الموفرة».. ليه تهدر لما ممكن تستخدم أقل؟

«الحنفيات الموفرة».. ليه تهدر لما ممكن تستخدم أقل؟

قاتل طفليه

«قاتل طفليه» يفجر مفاجأة ويكشف عن القاتل الحقيقى

المصريون ينتظرون «حياة كريمة» في 2019

المصريون ينتظرون «حياة كريمة» في 2019

رهف القنون

الديوان الملكي السعودي يتحرك ويحذر بسبب «رهف»

ضبط متهم بتسهيل سفر الشباب للخارج بطرق غير مشروعة

قضايا وحوادث

ضبط
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

ضبط شخصين يحولان الأموال بطرق غير مشروعة

#

جوازات سفر لدخول الجنة

ضبط

الاموال العامة

سفر

تسهيل

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في تسهيل سفر الشباب للخارج بطرق غير مشروعة.

كانت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أكدت قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاط غير مشروع في تسفير الشباب للخارج بطرق غير مشروعة متنقلًا بين العديد من الشقق المستأجرة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير المكثفة والميدانية عن أن وراء ذلك النشاط المدعو حامد . م . ح (مواليد 1987، مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية سبق اتهامه في العديد من القضايا آخرها قضية نصب تسفير)، إذ قام المذكور بإنشاء شركات وهمية في مجال الخدمات السياحية بمسميات مختلفة من بينها شركة كائنة بمدينة السادس من أكتوبر، واتخذها ستارًا في تسهيل سفر الأشخاص بطرق غير مشروعة إلى بعض الدول الأجنبية.

وأشارت التحريات إلى امتلاك المذكور لشركة تجارية بمدينة إسطنبول بتركيا ، تمارس نشاطاً في مجال تصنيع "الكرافانات" الخشبية ويقوم المذكور من خلالها بإرسال دعوات تجارية بأسماء عملائه (المراد تسفيرهم) لاستخدامها في الحصول على الموافقات اللازمة للسفر لتلك الدولة.

كما أكدت التحريات ارتباط المتحري عنه ببعض أصحاب الأنشطة التجارية في بعض الدول العربية والأجنبية وقيامهم بإرسال تأشيرات له لحضور مؤتمرات تجارية وصناعية بتلك الدول لتوزيعها على عملائه لتسهيل سفرهم خارج البلاد مقابل مبالغ مالية تتراوح من (20 إلى 35 ألف جنيه) للفرد الواحد.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بمقر الشركة، وتم العثور بحوزته على "إكلاشيهات" بلغات مختلفة يستخدمها المتهم في تزوير الدعوات الوهمية لزيارة بعض الدول الأجنبية، و37 تذكرة طيران إلكترونية على خطوط طيران أجنبية بأسماء العديد من الأشخاص إلى بعض الدول العربية والأجنبية "مزورة بالكامل" يقدمها المتهم لعملائه حتى يتمكنوا من دخول تلك الدول، و 183 استمارة بيانات لعملاء الشركة راغبي السفر للخارج، واعترف المتهم بعد مواجهته بنشاطه الإجرامي.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

صورة شعب وهيبة دولة

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل مع «الساورة»
» أمير قطر يكشف سر مشاركته في «قمة بيروت»
» بث مباشر.. مباراة عمان وإيران
» كشف غموض سرقة طفلة حديثة الولادة من مستشفى بالهرم
» هجوم جوي إسرائيلي على «دمشق»
» غدًا محاكمة 304 متهمين بـ" محاولة اغتيال النائب العام المساعد"
» إطلاق 7 قوافل تثقيفية شاملة بقرى الوادي الجديد.. الأربعاء المقبل
» «صلاح» أفضل من «أبوتريكة» و«الخطيب»
» البورصة تربح 3 مليارات جنيه
» الديوان الملكي السعودي يتحرك ويحذر بسبب «رهف»
» مانشستر سيتى يهزم هدرسفيلد بثلاثية

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي