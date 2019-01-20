إصابة 5 أشخاص بطلقات نارية

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اصابة

طلقات نارية

مجهول

أصيب 5 أشخاص من بينهم سيدتان، بطلقات نارية مجهولة، وتم نقل 3 من المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي، والآخرين لمستشفى جرجا العام.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة جرجا، يفيد تلقيهم بلاغاً بقيام مجهول بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية على المواطنين بمدينة جرجا.

وانتقل ضباط البحث الجنائي، وبالفحص تبين إصابة كل من "محمد.ج" 19 سنة، بطلق ناري باليد اليسرى، و"علا.م"، 38 سنة، بطلق ناري بالفخذ، و"عامر.م"، 30 سنة، بطلق ناري بالساعد الأيسر، و"محمد.م"، 12 سنة، طلق ناري بالظهر، و"دعاء.أ"، 31 سنة طلق ناري بالساعد الأيسر.

وتواصل الأجهزة الأمنية، جهودها لكشف غموض الواقعة والبحث عن الجاني وجاري تفريغ الكاميرات الخاصة الموجودة بالمنطقة محل الحادث، للتوصل إلى هوية المتهم.


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