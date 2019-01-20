ملك الأردن يعلق على خروج منتخب بلاده من كأس أسيا

20 يناير 2019 - 06:51 م

فشل المنتخب الأردني، في حجز مقعدًا في الدور ربع النهائي بمسابقة كأس الأمم الآسيوية المقامة حالياً في دولة الإمارات، بعدما خسر من نظيره الفيتنامي بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب «آل مكتوم»، ضمن منافسات دور الـ16.

وفي السياق، علق ملك الأردن عبدالله بن الحسين، على الخروج قائلاً في تغريده له عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: " نشامى وما قصرتوا"

وكان الوقتان الأصلي والإضافي من عمر المباراة، أنتهيا بالتعادل الإيجابي ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح ابتسمت لصالح فيتنام.

وبادر اللاعب بهاء عبدالرحمن بالتسجيل لمنتخب الأردن في الدقيقة 39 قبل أن يتمكن كونج بيونج من تسجيل هدف التعادل لمنتخب فيتنام فى الدقيقة 51، وهو أول هدف يسكن شباك منتخب الأردن في النسخة الحالية من مسابقة كأس أسيا.

وأهدر بهاء فيصل وأحمد سمير ركلتي ترجيح لمنتخب الاردن، بينما أهدر تران مينه ركلة ترجيح لمنتخب فيتنام لتنتهي المباراة بفوز الأخير بنتيجة 4 – 2.

وكان المنتخب الأردني، والملقب بـ"النشامي"، قد تأهل لدور الـ 16 بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، فيما حل فيتنام بالمركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط.