«شيكابالا» يرحب بالانتقال للمصري

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طلب النجم محمود عبد الرازق «شيكابالا» المحترف في صفوف أبولون سميرنى اليونانى، من مسئولي الزمالك فسخ عقده مع ناديه، بعد تلقيه عرضًا للانضمام للمصرى البورسعيدى خلال فترة الانتقالات الجارية فى شهر يناير الحالى.

كما أوضح المصدر، ذاته أن شيكابالا سيحسم خلال الـ48 ساعة المقبلة موقف فسخ الإعارة مع أبولون، بعد تجديد طلبه نحو تنفيذ الأمر بعد ترحيبه بالانضمام إلى صفوف المصرى.

وكان شيكابالا، تلقى عرضين فى فترة الانتقالات الجارية أحدهما من الاتحاد السكندرى ورفضه مسئولو الزمالك والآخر من مولودية وجدة المغربى، قبل أن يصله عرض آخر من المصرى البورسعيدى.


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