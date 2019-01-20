  • الأحد 20 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:01 م
بحث متقدم
القاهرة

«جوزيه» يحذر من كارثة تهدد الكرة المصرية

أرشيفية

«تجسيد الصحابة في المسلسلات».. فتوى تثير ضجة

الأزهر

«ياللى اتحرمتوا من التجديد.. الدولة قادرة تعلمكم»

أيمن نور

تفاصيل تأسيس «أيمن نور» لقناة فضائية جديدة

البشير

«البشير»: الشعب يستطيع تقرير مصيري في 2020

وزير الأوقاف مع نظرائه بالهرم

«جمعة» يقود وزراء أوقاف الدول الإسلامية لتسلق الهرم

«الحنفيات الموفرة».. ليه تهدر لما ممكن تستخدم أقل؟

«الحنفيات الموفرة».. ليه تهدر لما ممكن تستخدم أقل؟

قاتل طفليه

«قاتل طفليه» يفجر مفاجأة ويكشف عن القاتل الحقيقى

المصريون ينتظرون «حياة كريمة» في 2019

المصريون ينتظرون «حياة كريمة» في 2019

رهف القنون

الديوان الملكي السعودي يتحرك ويحذر بسبب «رهف»

كشف غموض سرقة طفلة حديثة الولادة من مستشفى بالهرم

قضايا وحوادث

العثور على طفلة رضيعة بقنا
ارشيفية

متابعات

أخبار متعلقة
#

تفاصيل سرقة سيارة من قائدها بالإكراه

#

أب يعذب طفلته حتى الموت بسبب المخدرات

#

تفاصيل مقتل سيدة وسرقة مصوغاتها بالدقهلية

#

العثور على طفلة حديثة الولادة داخل «كرتونة»

الأمن

خطف

العام

طفلة

الهرم

كشف قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، غموض سرقة رضيع من أحد المستشفيات بالهرم، وأتضح أن مرتكبة الواقعة ربة منزل خطفت الطفل لعدم قدرة زوجها على الإنجاب، فطلبت من والد الجنين تطعيمها وغافلته وهربت.

البداية كانت بورود بلاغًا لقسم شرطة الهرم، من مواطن يدعى ("نادر"- خفير خصوصي بالهرم)، أفاد فيه بأنه عقب إجراء زوجته عملية ولادة بمستشفى ووضعها لطفلة قام بتسليمها لإحدى السيدات التي تعرف عليها خلال فترة تواجده بالمستشفى، وتوجه لإحضار مبلغ مالي من شقيقه وعند عودته اكتشف اختفاء السيدة ومولودته.

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تحديد مرتكبة الواقعة وتدعى (نورة -31 عامًا- ربة منزل).

وعقب تقنيين الإجراءات تم ضبطها وبصحبتها الطفلة، واعترفت بخطفها لعدم قدرة زوجها على الإنجاب، وسابق ادعائها له كذبًا بحملها بقصد إرضائه وقررت بتوجهها بتاريخ الواقعة إلى المستشفى، وتعرفت على والد الضحية وأوهمته بمساعدته في رعاية الطفلة، وحملتها بزعم تطعيمها وغافلته وهربت.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

صورة شعب وهيبة دولة

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل مع «الساورة»
» أمير قطر يكشف سر مشاركته في «قمة بيروت»
» بث مباشر.. مباراة عمان وإيران
» كشف غموض سرقة طفلة حديثة الولادة من مستشفى بالهرم
» هجوم جوي إسرائيلي على «دمشق»
» غدًا محاكمة 304 متهمين بـ" محاولة اغتيال النائب العام المساعد"
» إطلاق 7 قوافل تثقيفية شاملة بقرى الوادي الجديد.. الأربعاء المقبل
» «صلاح» أفضل من «أبوتريكة» و«الخطيب»
» البورصة تربح 3 مليارات جنيه
» الديوان الملكي السعودي يتحرك ويحذر بسبب «رهف»
» مانشستر سيتى يهزم هدرسفيلد بثلاثية

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي