» «صلاح» أفضل من «أبوتريكة» و«الخطيب»

20 يناير 2019 - 06:32 م

قال البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن النجم محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، هو الأفضل في تاريخ الكرة المصرية.

وقال جوزيه عبر إذاعة "أون سبورت إف إم"، اليوم الأحد: "محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة من العظماء، ولكنهما قضيا مسيرتهما بالكامل في مصر، فلم يلعب لاعب مصري لفريق ليفربول أو تشيلسي أو روما بهذه المستويات القوية، والآن صلاح من أفضل لاعبي العالم، لذا هو الأفضل في تاريخ مصر".

وأشار المدرب البرتغالي المخضرم إلى أنه حاول التعاقد مع محمد صلاح ومحمد النني من صفوف المقاولون ببلوغه 18 عامًا، موضحًا: "اتفقنا مع اللاعبين وإدارة نادي المقاولون على كل التفاصيل وإتمام الصفقة حال هبوط المقاولون".

وواصل: "في هذا الموسم قرر اتحاد الكرة إلغاء الهبوط وإقامة الموسم التالي بمشاركة 18 ناديًا، لذا لم يتم الاتفاق على ضم صلاح والنني".

في سياق آخر، انتقد مانويل جوزيه، سياسة مسابقات الناشئين في مصر، قائلاً بلهجة حادة: "أتعجب من إقامة مباريات الناشئين بواقع 15 دقيقة فقط كل أسبوع كما أن اللاعبين الشباب يحصلون على إجازة 7 أشهر سنويًا فهي فترة طويلة للغاية تؤثر على مستوى اللاعبين ولياقتهم، فهم مستقبل مصر، ما يحدث كارثة، وللأسف لا أحد يهتم".