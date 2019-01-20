» إطلاق 7 قوافل تثقيفية شاملة بقرى الوادي الجديد.. الأربعاء المقبل

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ينظم حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، 7 قوافل ثقافية متنوعة بمراكز الداخلة والخارجة والفرافرة، بالتنسيق مع النائب تامر عبد القادر عضو مجلس النواب ، تبدأ القوافل في الثالث والعشرين من يناير الجارى وتنتهى في التاسع والعشرين من نفس الشهر.

وأعلن النائب تامر عبد القادر المتحدث الرسمي والإعلامي للحزب بالوادي الجديد، أن هذه القوافل تأتى في إطار السياسة الجديدة التي تنتهجها القيادة السياسية لاكتشاف المواهب في جميع المجالات، ومساندتها لتحقيق النجاحات المرتقبة، وهي السياسة التي تبناها وينفذها الحزب، لافتًا إلى أن القوافل تثقيفية وفنية تستهدف التخفيف عن آلام وأعباء المواطنين، موضحًا أن القوافل تتضمن تقديم أمسية شعرية، بالإضافة إلى تقديم عدد من الفقرات للمواهب الشبابية التي تم اكتشافها مؤخرًا .

وأضاف عبد القادر، أن القوافل ستضم أيضًا تنظيم ورش للتدريب على ألوان الفنون التشكيلية والفقرات التى تلعب دورها الكبير في اكتشاف المواهب بشتى المجالات، وتابع النائب: سيتم تقديم العديد من العروض الفنية لفرقة الموسيقي العربية، وفرق موط والفرافرة التلقائية، وفرقة الوادي الجديد للفنون الشعبية.

وأضاف عبدالقادر، سيكون نصيب قرى مركز الداخلة 3 قوافل، لمدة 3 أيام تبدأ من الثالث والعشرين من يناير الجارى، وتنتهى في الخامس والعشرين، مقابل قافلة واحدة بمركز الخارجة، فى السادس والعشرين من يناير الجارى، و3 قوافل بمركز الفرافرة، تبدأ في السابع والعشرين وتنتهى في التاسع والعشرين من يناير الجارى.

وكشف النائب، عن أن هذه القوافل تعد من أهم الفرص للمواهب حيث ستكون هناك الفرصة الكبيرة لجميع المواهب للتعبير عن أنفسهم وتقديم المواهب التى يتمتعون بها للمجتمع .


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