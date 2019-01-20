تفاصيل تأسيس «أيمن نور» لقناة فضائية جديدة

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أيمن نور
أيمن نور

وكالات - خالد الشرقاوي

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الشرق الأوسط

قناة الشرق

ايمن نور

قناة إخوانية

كشفت شبكة "إرم نيوز" الإماراتية، اليوم الأحد، أن السياسي الموالي لجماعة الإخوان المسلمين، أيمن نور، يعكف في الوقت الراهن على تأسيس قناة جديدة وراديو ستنطلق في غضون أيام تحت مسمى "الشرق الأوسط".

وقال أيمن نور عبر صفحته على "تويتر"، إن "شبكة راديو وتليفزيون الشرق وقعت اتفاقية تعاون مع شركات إنتاج تركية في مجال الإعلام لإنشاء قناة الشرق الأوسط".

ونقلت "إرم نيوز" عن مصدر مقرب من أيمن نور الذي يعيش في تركيا، قوله: إن رجل الأعمال بات يدير شبكة الإعلام التابعة لجماعة الإخوان في الخارج، واستطاع أن يحوز على ثقة الجماعة بدعم تركي وقطري.

وأشار إلى أن "نور" سعى للسيطرة على ما تسمى "رابطة الإعلاميين المصريين بالخارج" (إحدى الروابط الإخوانية في الخارج)، التي يترأسها الإعلامي الإخواني حمزة ذوبع، فقام بدفع قطب العربي رئيس موقع قناة "الشرق"، وأحمد عطوان مقدم أحد البرامج على قناته في انتخابات الرابطة.

وزعم المصدر، أن "أيمن نور يستلم تمويلًا شهريًا يقدر بنحو 450 ألف دولار من قطر، تأتي على دفعات كل 4 أو 5 شهور، من خلال وسط هو إعلامي عربي شهير"، وفق قوله.

وادعى أن قرب إطلاق قناة وإذاعة "الشرق الأوسط" جاء مع اقتراب موعد استلام دفعة التمويل المقررة لها في شهر مارس المقبل، حتى تكون واجهة ومصدرًا ظاهرًا يستقطب من خلاله التمويل.

وعن حقيقة التمويل والشركة التركية، أفاد المصدر بأن "حكومة أنقرة لا تدفع مليمًا واحدًا للمتواجدين فيها"، لكن نور يسعى لعمل شراكة تركية تابعة لأحزاب "العدالة والتنمية"، حسب قوله.

وحول طبيعة العمل في القناة وتوجهها والعاملين فيها، أكد المصدر أن القناة الجديدة ستكون بنفس العمالة والوجوه المتواجدة في قناة "الشرق" تقريبًا، مع بعض الإضافات والاختلافات البسيطة في المذيعين، وستتبع نفس سياسة وطريقة "الشرق" دون أن تكون هناك اختلافات ملحوظة.

رد أيمن نور

لكن أيمن نور نفى أن يكون تمويل قناة "الشرق الأوسط" المزمع إطلاقها قريبًا، تركيًا أو قطريًا، لافتًا إلى أن الشركة صاحبة القناة شركة مساهمة مناصفة (50%) بين شركة "إنسان" وشركة ESTB التركية، وأنّ الشركتين ليستا تابعتين لأي دولة.

ونقلت الشبكة الإماراتية عن "نور"، قوله: إن الشركة التركية متخصصة في مجال الإعلانات، وقد حصلت على إعلانات قناتي "الشرق" و"الشرق الأوسط" حصريًا، مرجحًا أن يدخل مساهمون آخرون لتوفير تمويل القناة الحديثة.

وعن طبيعة برامج "الشرق الأوسط"، أضاف أن القناة متنوعة، ومهتمة في الدرجة الأولى بالطفل والأسرة، ثم في الدرجة الثانية تهتم بالحياة السياسية في العالم العربي، قائلًا: "هي قناة عربية شرق أوسطية معنية بالقضايا العربية ومن بينها المصرية".

وتابع: "بعض البرامج ربما تكون مشتركة مع قناة "الشرق"، وتحتوي على "برامج توك شو" عربية، بعضها تونسية بمذيعين تونسيين، وجزائرية بمذيعين جزائريين، وسودانية بمذيعين سودانيين، ومصرية بمذيعين مصريين".

واختتم بأن قناة "الشرق الأوسط" تصدر من مقر مختلف عن مقر قناة "الشرق" من خلال جهاز إداري مستقل، لكن القناتين ربما يجريان تنسيقًا وتعاونًا فيما بينهما.

وكانت أزمات مالية قد عصفت بقناة الشرق قبل شهور، بسبب ما اعتبره العاملون المفصولون استحواذ "نور" على أموال التمويل القطرية المخصصة للصرف على القناة، لإعطائهم الفتات.


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