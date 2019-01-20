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وزير الصناعة يبحث مع «مرسيدس» خطط الشركة لاستئناف نشاطها في مصر

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حسن عاشور

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استقبل المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة صباح اليوم توماس زورن الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس بمصر، وأحد ممثلي السفارة الألمانية بالقاهرة، حيث تناول اللقاء بحث خطط الشركة لاستئناف نشاطها فى مصر مرة أخرى وذلك فى أعقاب البيان الرسمي الذي أصدرته الشركة الأم منذ يومين بإعلان قرارها بعودة خطوط إنتاجها إلى مصر.

وقال الوزير، أن اللقاء قد أستعرض خطة عمل الشركة للتواجد في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، حيث طالبت الشركة بتشكيل فريق فني من وزارة التجارة والصناعة لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع الشركة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة فى كافة خطوات المشروع .

وفى هذا الصدد أشار نصار، إلى أنه سيتم تشكيل فريق عمل فني على اعلي مستوى من كبار المسئولين بالوزارة لضمان الإسراع فى عملية التنفيذ، مطالباً الشركة الألمانية بسرعة العمل والإنجاز لبدء مراحل الإنتاج فى أقرب وقت ممكن

وقد أكد الوزير خلال اللقاء، أن السوق المصري يتمتع بكافة المقومات التي تؤهله ليصبح مركزاً رئيسياً لتصنيع وتجميع السيارات في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مشيراً إلى حرص الوزارة على تشجيع وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها من خلال توفير حوافز استثمارية لتعميق الإنتاج المحلى وزيادة نسب القيمة المضافة لجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري وضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تسهم في تحسين مؤشرات الاقتصاد القومي.

وفى هذا الإطار لفت نصار إلى أن الوزارة قامت بفتح قنوات تواصل مع اللاعبين الأساسين في مجال إنتاج السيارات في العالم بهدف جذب كبرى الشركات والماركات العالمية للتواجد في السوق المصرى وضخ استثمارات جديدة سواء في مجال انتاج السيارات او الصناعات المغذية لها

ومن جانبه أشاد  توماس زورن المدير التنفيذي لشركة مرسيدس بمصر بالاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لصناعة السيارات وتشجيعها للشركات العالمية للتواجد داخل السوق المصرى، مؤكداً ان السياسات الجديدة التي انتهجتها الحكومة المصرية قد أسهمت في وضوح الرؤية أمام مصنعي السيارات العالميين.

وقال إن لقائه اليوم بوزير التجارة والصناعة يعكس الرغبة الأكيدة لدى الشركة والحكومة المصرية للإسراع في تواجد الشركة بالسوق المصرى وبدء خططها الإنتاجية، معرباً عن تطلع الشركة لضخ مزيد من الاستثمارات بقطاع السيارات بالسوق المصرى.

ويأتي قرار الشركة بإستئناف عملها فى مصر مرة أخرى، عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ماركوس شيفر عضو مجلس إدارة شركة مرسيدس وبحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة خلال شهر ديسمبر الماضى، والذى أكد خلاله السيد الرئيس على حرص مصر على التعاون مع الشركة خاصة فى ضوء الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لصناعة السيارات بإعتبارها أحد أهم الصناعات الإستراتيجية والتي تمتلك فيها مصر ميزات كبيرة، مما يسهم في جعل مصر مركزا استراتيجياً لتصنيع وتجميع السيارات على المستويين الاقليمي والدولي.


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