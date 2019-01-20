الصين تتخطى فيتنام.. وتتأهل لدور الـ8 بأمم آسيا

20 يناير 2019 - 06:21 م

حقق منتخب الصين فوزًا مثيرًا على تايلاند، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، ضمن دور الـ16 في كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وتقدم منتخب تايلاند في الشوط الأول عبر هدف سوباتشاي جايديد بالدقيقة 31، قبل أن يرد المنتخب الصيني خلال الشوط الثاني بهدفين عن طريق زياو زهي (67) وغاو لين (71).

وبهذا تأهل المنتخب الصيني إلى الدور ربع النهائي لمواجهة الفائز من مباراة إيران وعمان التي تقام في وقت لاحق يوم الأحد على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وكان المنتخب الصيني تأهل في الدور الأول عن المجموعة الثالثة حيث احتل المركز الثاني برصيد 6 نقاط من فوزين على الفلبين 3-0 وعلى قرغيزستان 2-1، فيما خسر صراع صدارة المجموعة أمام كوريا الجنوبية 0-2.



