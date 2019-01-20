مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في حادث

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لقى سائق مصرعه وأصيب 13 آخرين، في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأخرى ربع نقل، وذلك بالطريق الإقليمي الحر بمدينة بنها.
 تم نقل المتوفى والمصابين للمستشفى الأميري، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي، مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بتلقيه بلاغًا بوجود حادث تصادم بالطريق الإقليمي الحر، عند مسجد الحر، وتبين أنه أثناء انحراف لسيارة النقل اصطدمت بها سيارة ميكروباص من الخلف، مما أسفر عن مصرع سائق الميكروباص وإصابة 13 آخرين تم نقلهم للمستشفى الأميري ببنها، وتم حجز سيدة وخروج باقي المصابين عقب تلقى الإسعافات.


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