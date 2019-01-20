«فؤاد» و«المشاط» تكرمان أول دفعة من المرشدين السياحيين

20 يناير 2019 - 06:17 م

كرمت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أول دفعة من المرشدين السياحيين المعتمدين من قبل وزارة البيئة لتقديم الإرشاد البيئي المنضبط داخل المحميات الطبيعية.

ياتي ذلك على هامش تدشين أول محطة للخلايا الضوئية لإنتاج الطاقة الشمسية في الفنادق المصرية بحضور ممثلي الجهات المعنية.

وأكدت ياسمين فؤاد، إنه لأول مرة يتم الاستثمار في البشر وتنمية قدراتهم لخلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال برنامج إعداد وتأهيل المرشد السياحي البيئي والذي يهدف إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية من خلال تدريب المرشدين وإمدادهم بالمعلومات السليمة عن جميع الموارد الطبيعية كحياة البرية و البحرية و الجيولوجيا والطيور المهاجرة لتعظيم مفهوم السياحة المستدامة و تحقيق مبدأ التنمية المستدامة لحماية وصون الموارد الطبيعية كحق للأجيال المستقبلية.