  • الأحد 20 يناير 2019
  • بتوقيت مصر08:04 م
بحث متقدم
القاهرة

«جوزيه» يحذر من كارثة تهدد الكرة المصرية

أرشيفية

«تجسيد الصحابة في المسلسلات».. فتوى تثير ضجة

الأزهر

«ياللى اتحرمتوا من التجديد.. الدولة قادرة تعلمكم»

أيمن نور

تفاصيل تأسيس «أيمن نور» لقناة فضائية جديدة

البشير

«البشير»: الشعب يستطيع تقرير مصيري في 2020

وزير الأوقاف مع نظرائه بالهرم

«جمعة» يقود وزراء أوقاف الدول الإسلامية لتسلق الهرم

«الحنفيات الموفرة».. ليه تهدر لما ممكن تستخدم أقل؟

«الحنفيات الموفرة».. ليه تهدر لما ممكن تستخدم أقل؟

قاتل طفليه

«قاتل طفليه» يفجر مفاجأة ويكشف عن القاتل الحقيقى

المصريون ينتظرون «حياة كريمة» في 2019

المصريون ينتظرون «حياة كريمة» في 2019

رهف القنون

الديوان الملكي السعودي يتحرك ويحذر بسبب «رهف»

بعد اعتمادهم من قبل وزارة البيئة

«فؤاد» و«المشاط» تكرمان أول دفعة من المرشدين السياحيين

آخر الأخبار

وزير البيئة
وزير البيئة

حسن عاشور

أخبار متعلقة
#

بالصور.. السياحة والبيئة يكرمان أول دفعة من المرشدين السياحيين

#

بيومى فؤاد يكشف عن اسم "الدلع" الخاص به الذي أخفاه عن الجميع

#

تضييق جديد على الجاليات المسلمة بمنع الذبح الحلال

#

"المرشدين السياحيين" تفجر مفاجأة عن تغير مسار حافلة الهرم‎

كرمت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أول دفعة من المرشدين السياحيين المعتمدين من قبل وزارة البيئة لتقديم الإرشاد البيئي المنضبط داخل المحميات الطبيعية.

ياتي  ذلك على هامش تدشين أول محطة للخلايا الضوئية لإنتاج الطاقة الشمسية في الفنادق المصرية بحضور ممثلي الجهات المعنية.

وأكدت ياسمين فؤاد، إنه لأول مرة يتم الاستثمار في البشر وتنمية قدراتهم لخلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال برنامج إعداد وتأهيل المرشد السياحي البيئي والذي يهدف إلى حماية البيئة والموارد الطبيعية من خلال تدريب المرشدين وإمدادهم بالمعلومات السليمة عن جميع الموارد الطبيعية كحياة البرية و البحرية و الجيولوجيا والطيور المهاجرة لتعظيم مفهوم السياحة المستدامة و تحقيق مبدأ التنمية المستدامة لحماية وصون الموارد الطبيعية كحق للأجيال المستقبلية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عمرو خالد والشيخ يعقوب.. جملة اعتراضية 2/2

محمود سلطان

العرب والرياضة السياسية والتجنيس

فراج إسماعيل

صورة شعب وهيبة دولة

حسام فتحي

سوريا..الأسد أو نحرق البلد(2-2)

د. هشام الحمامي

الصغير حين غنى للقاتل!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بعثة الأهلي تصل القاهرة بعد التعادل مع «الساورة»
» أمير قطر يكشف سر مشاركته في «قمة بيروت»
» بث مباشر.. مباراة عمان وإيران
» كشف غموض سرقة طفلة حديثة الولادة من مستشفى بالهرم
» هجوم جوي إسرائيلي على «دمشق»
» غدًا محاكمة 304 متهمين بـ" محاولة اغتيال النائب العام المساعد"
» إطلاق 7 قوافل تثقيفية شاملة بقرى الوادي الجديد.. الأربعاء المقبل
» «صلاح» أفضل من «أبوتريكة» و«الخطيب»
» البورصة تربح 3 مليارات جنيه
» الديوان الملكي السعودي يتحرك ويحذر بسبب «رهف»
» مانشستر سيتى يهزم هدرسفيلد بثلاثية

استطلاع رأي

هل تؤيد تخفيف العقوبات على طالبي الحضن؟

  • فجر

    05:31 ص

  • فجر

    05:31

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:11

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:24

  • عشاء

    18:54

من الى
ياسر برهامي
مبارك
الرقابة الإدارية توقع مُحضِر أثناء تقاضيه رشوة
شيعة
الجندي