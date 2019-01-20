ضبط عصابة سرقة سيارة رجل أعمال وسلاحه

20 يناير 2019 - 06:08 م

نجح قطاع الأمن العام بمديرية أمن الجيزة، في ضبط 3 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا بمنطقة الشيخ زايد، كشفت التحقيقات أنهم قاموا بالتعدي على رجل أعمال أثناء تواجده داخل فيلته تحت الإنشاء، واستولوا على سلاحه المرخص وسيارته ومبلغ مالي ومحتويات أخرى داخل الفيلا، وألقي القبض عليهم وتمت إعادة السيارة والمسروقات، وتحرر محضر وباشرت النيابة التحقيق.

البداية ببلاغ تلقاه ضباط قسم شرطة الشيخ زايد من أحد المواطنين مقيم بالبساتين، قال فيه إنه حال دخوله للفيلا ملكه «تحت التشطيب- كائنة بالحي التاسع دائرة القسم» فوجئ بوجود أحد الأشخاص بداخلها قام بتهديده وشل حركته واقتياده لداخل الفيلا، وأثناء ذلك حضر شخص آخر ممسكًا بالطبنجة المرخصة للمُبلغ، استولى عليها من داخل سيارته الملاكي المتوقفة أمام الفيلا عقب كسر زجاجها، وقاما بسرقة «5 سجاجيد، موتور غسالة، بعض الأسلاك الكهربائية، هاتفه المحمول» واستوليا على سيارته وفرا هاربين.

تشكل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، لتحديد وضبط مرتكبي الواقعة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلًا من «أحمد. س. م»، عاطل و«هـ. إ. م»، عاطل- سبق اتهامه في قضية سرقة، مُقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما السيارة المستولى عليها وبها كسر بزجاج أحد أبوابها، وبحوزة الثاني الطبنجة المستولى عليها و5 كارنيهات خاصة بالمُبلغ.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلهما، سيئ النية، والذي أمكن ضبطه وبحوزته المسروقات، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.