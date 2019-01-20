اجتماع ثلاثي مصري أردني عراقي في بيروت

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عقد اليوم كل من سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية وأيمن الصفدي وزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية و محمد على الحكيم وزير خارجية جمهورية العراق اجتماعًا ثلاثيًا في بيروت على هامش اجتماعات القمة التنموية العربية.

وقد ناقش الوزراء سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في المجالات الاقتصادية والتنموية والتعاون الفني في مختلف القطاعات، كما تم استعراض التطورات الإقليمية وسبل دعم التنسيق في مختلف القضايا السياسية وتعزيز الأمن القومي والمصالح العربية المشتركة ومكافحة الإرهاب وإعادة الأعمار.

وأكد الوزراء، اعتزامهم مواصلة اللقاءات والتشاور لمواصلة العمل المشترك فيما بين الدول الثلاث لتعزيز الاستقرار في المنطقة وتطوير التعاون في مختلف الأصعدة.


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