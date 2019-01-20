«البشير»: الشعب يستطيع تقرير مصيري في 2020

20 يناير 2019 - 06:02 م

قال الرئيس السوداني عمر البشير، إنه يحترم قرار الشعب السوداني في اختيار رئيسه عبر انتخابات حرة، مشيرًا إلى أن صناديق الاقتراع هي الوسيلة الوحيدة للتغيير.

وأوضح الرئيس السوداني، في خطاب شعبي بولاية النيل الأبيض: "من يحكم السودان هو قرار المواطن السوداني عبر صناديق الاقتراع.. و2020 ليست بعيدة، بقيت سنة واحدة ويختار الشعب السوداني من يحكمه".

وأضاف: "تأكدوا نحن مع خيار الشعب السوداني ونحترم قراره.. وأرجعنا السلطة إلى المواطنين من أجل أن يختاروا رئيسهم وحكومتهم ونوابهم في انتخابات حرة.. تكونوا أنتم أسيادها".

ولفت البشير، إلى المحاولات التخريبية في البلاد، قائلا إنه جرى اعتقال "عناصر من متمردي دارفور أقروا بأنهم قتلوا متظاهرين".

وقال إن هناك "من يريد تدمير السودان كما حدث في بلدان عربية أخرى"، مضيفًا أن "المندسين والمخربين اغتنموا فرصة الاحتجاجات للتخريب".

وتسببت الأزمة الاقتصادية، التي يمر بها السودان في اندلاع احتجاجات واسعة من السودان، انطلقت في 19 من الشهر الماضي في مدينة عطبرة شمالي البلاد، مطالبة بضرورة الإصلاح ووضع حد للفساد ومعالجة آثار الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

لكن سرعان ما امتدت الاحتجاجات إلى مدن عدة من بينها العاصمة الخرطوم، حيث وقعت صدامات بين قوات الأمن ومحتجين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

وأعلن الرئيس السوداني في مطلع يناير عن اتخاذ حزمة من الإجراءات لتحسين الوضع الاجتماعي في البلاد، منها تدشين برنامج لزيادة الرواتب، اعتبارًا من هذا الشهر، كما وعد بالعمل على تحسين الخدمات في مختلف المجالات مثل دعم السكن.