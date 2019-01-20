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"جوزيه" يكشف مفاجأة حول فشل انتقال «صلاح» و«الننى» للأهلي

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بالفيديو.. "صلاح والننى أمل المصريين أمام نيجيريا"
بالفيديو.. "صلاح والننى أمل المصريين أمام نيجيريا"

أمير سعد

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الاهلى

المقاولون

النني

صلاح

كشف البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني السابق للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن السبب وراء فشل انتقال محمد صلاح نجم ليفربول الإنحليزي إلى صفوف الفريق الأحمر، عندما كان لاعبًا في المقاولون العرب.

وقال جوزيه في تصريحات لبرنامج ستوديو 93.7 على أون سبورت إف إم: "أريد أن أخبركم بشىء ما.. في آخر مواسمي مع الأهلي أردت ضم محمد صلاح وتحدثت مع حسن حمدي رئيس النادي حينها لأني أريد ضمه بصحبة محمد النني".

واستكمل: "تم الاتفاق بالفعل بين حمدي ورئيس المقاولون على انتقال ثنائي الفريق للقلعة الحمراء في حالة هبوط المقاولون للدرجة الثانية".

وواصل: "ولكن كل شىء تغير عندما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء الهبوط في هذا العام.. وقتها قرر المقاولون العرب عدم إتمام الاتفاق مع النادي الأهلي".

وأتم: "مرت الأيام وأصبح محمد صلاح واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم".

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