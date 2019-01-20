» البورصة تربح 3 مليارات جنيه

20 يناير 2019 - 06:00 م

تباينت مؤشرات البورصة في ختام التعاملات، اليوم الأحد، وربح رأس المال السوقي للبورصة نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 764.658 مليار جنيه، بدعم من مشتريات المتعاملين المصريين.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30 » بنسبة 0.29%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 13444 نقطة، وانخفض مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI » لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.14%، وتراجع إلى مستوى 2177 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70 » بنسبة 0.20%، وصعد إلى مستوى 674 نقطة، فيما صعد مؤشر «EGX 100 » الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.24% مسجلًا 1701.5 نقطة.

تواصل البورصة المصرية تباينها خلال تعاملات اليوم استكمالا لحالة التباين المتواصلة منذ بداية العام الجديد 2019 في ظل تذبذب معدلات السيولة، وعدم وجود محفزات إيجابية قوية تدفع البورصة المصرية للصعود واستكمال مستهدفاتها نحو 14000 نقطة.