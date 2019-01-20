شاب يقتل عمه بسبب خلافات الميراث

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لقي مدير مدرسة سابق مصرعه على يد نجل شقيقه بعد نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات على الميراث بأبنوب في أسيوط.

وتلقى اللواء جمال شكر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع المدعو «رمضان. ش» 62 سنة، مقيم بقرية كوم أبوشيل مركز أبنوب.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وبالكشف والتحريات وسؤال الجيران تبين نشوب مشاجرة بين القتيل ونجل شقيقه لوجود خلافات أسرية بينهما على الميراث.

 وتم نقل الجثمان إلى مستشفى أبنوب المركزي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لتباشر التحقيق.


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