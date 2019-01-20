«جمعة» يقود وزراء أوقاف الدول الإسلامية لتسلق الهرم

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الهرم

صعود

وزراء الأوقاف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اصطحاب وزراء أوقاف الدول المشاركة في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في نسخته التاسعة والعشرين ، في جولة سياحية وصعود الهرم الأكبر لالتقاط صورًا تذكارية جماعية.

وحرص وزير الأوقاف، على التقاط الصور التذكارية مع ضيوف المؤتمر أثناء صعودهم الهرم الأكبر وفي مناطق أثرية أخرى بمنطقة الأهرامات.

يُذكر أن المؤتمر شارك فيه 130 عالمًا ومفتيًا ووزيرًا، وتدور الفعاليات حول بناء الشخصية الوطنية وهوية الدول على مدار يومين، وتشمل افتتاح أكاديمية الدعاة العالمية ولقاءات هامشية.




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ياسر برهامي
مبارك
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