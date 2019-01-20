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مانشستر سيتى يهزم هدرسفيلد بثلاثية

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هدرسفيلد
هدرسفيلد

أمير سعد

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مانشستر سيتي

المصريون

هدرسفيلد

فاز فريق مانشستر سيتي، على مضيفه هدرسفيلد تاون، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم على ملعب "جالفارم"، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

وحملت ثلاثية السيتى توقيع كل من دانيلو وسترلينج وسانى فى الدقائق 18 و54 و56.

بتلك النتيجة يرفع مانشستر سيتي رصيده إلى 56 نقطة، ليعيد فارق الـ4 نقاط مع ليفربول المتصدر، ويواصل الضغط على الريدز، وتجمد رصيد هدرسفيلد عند 11 نقطة فى المركز الأخير.

وكان مانشستر سيتي، نجح فى تحقيق فوز عريض على هدرسفيلد فى مباراة الدور الأول، التى أقيمت على ملعب "الاتحاد"، بستة أهداف مقابل هدف.

 


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