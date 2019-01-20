«أحضان غير مشروعة».. «ياسمين» ترد على زواج طليقها

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فنانة

أحضان

ياسمين عبدالعزيز

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صور لرجل الأعمال محمد حلاوة، طليق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وهو يحتضن الفنانة ريهام حجام بعد إعلان زواجهما رسميًا.

وتضمنت المواد المصورة، احتضان "حلاوة" لزوجته، ووراءهما برج "إيفل"، في العاصمة الفرنسية باريس.

من جانبها قررت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الاحتفال بعيد ميلادها، والتقاط صورة أثارت الكثير من التساؤلات بصحبة الفنان أحمد العوضي، إذ ظهرت وهي تحتضنه دون الإعلان عن أي ارتباط شرعي بينهما.

ونشرت الفنانة ريهام حجاج صورة جديدة على "إنستجرام"، تضمنت: "أن حلاوة وريهام قد تزوجا مؤخرا زواجا رسميا شرعيا بعد طلاق حلاوة للفنانة ياسمين عبد العزيز منذ عام الذي لم يتم إعلانه وهي الطلقة الثالثة التي لا رجوع فيها بينهما، ولم تكن الفنانة ريهام حجاج سبب الطلاق الثالث، كما أشيع ولم تكن كذلك هي السبب في الطلاق الأول، أو الثاني خلال الأعوام الأخيرة".

وصرحت ياسمين عبدالعزيز، أنها انفصلت بشكلٍ رسمي، قبل عام تقريبًا، دون توضيح أي تفاصيل أخرى، في نوفمبر الماضي.

وفي سياق متصل، أكد مصدر مُقرب لياسمين لموقع "هن"، أن "حلاوة" حاول إقناع الأخيرة بعدم الطلاق رسميًا، ولكنها رفضت وبشدة الرجوع مُصرة على الانفصال نهائيًا، بعد زواجه سرًا من الفنانة الشابة ريهام حجاج.

وأضاف المصدر: "حلاوة بادر بإنتاج مسلسل ريهام حجاج المقبل "كارمن الذي يعد أول بطولة مطلقة لها".

فيما نشر الفنان أحمد العوضي على حسابه الخاص في "إنستجرام" صورة تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، لتثير الصورة الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت ياسمين في الصورة كأنها تحتضن العوضي بما ينبئ بوجود علاقة ما بينهما وهو ما أثار الأسئلة من قبل المتابعين لياسمين والعوضي معاً، حول هل توجد علاقة عاطفية بين الاثنين أم أنها مجرد لقطة جمعت بين الاثنين في الاحتفال وسينتهي الأمر.

وعلق العوضي على الصورة بقوله: "عيد ميلاد ياسمين.. كل سنة وأنت طيبة"، لتبدأ التساؤلات ويبدأ الجدل حول حقيقة العلاقة بين الاثنين خاصة بعد إعلان ياسمين طلاقها منذ أكثر من عام من رجل الأعمال محمد حلاوة، الأمر الذي دفع الكثيرين لترجيح دخول ياسمين في علاقة جديدة.

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