تفاصيل وفاة 3 أطفال اختناقًا في حريق

20 يناير 2019 - 05:20 م

توفي ثلاثة أطفال، الأحد، اختناقًا إثر نشوب حريق في شقة بالطابق الثاني بقرية بحطيط، التابعة لدائرة مركز أبوحماد بالشرقية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بشأن ما ورد من بلاغ لمركز شرطة أبوحماد بنشوب حريق في منزل أحد الأهالي بقرية بحطيط، التابعة لدائرة المركز، ما أسفر عن وفاة ثلاثة أطفال أشقاء اختناقًا.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي أدى لاشتعال النيران في أنتريه بالمنزل، ما تسبب في اختناق الأطفال الثلاثة ووفاتهم.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.