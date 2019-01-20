» «كلوب»: أخطأت في حق محمد صلاح

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

كلوب

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول سعادته بالإنجاز التي حققه محمد صلاح، بعد وصوله للهدف رقم 50 في مسيرته بالدوري الإنجليزي.

وكان محمد صلاح سجل ثنائية ليقود فريقه ليفربول للفوز على كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الأسبوع الثالث والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "بمجرد أن تسمع اسم صلاح بجانب أسماء قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي هذا أمر يشعرك بالفخر".

وتابع مدرب ليفربول على سبيل المزاح أنه أخطأ في حق محمد صلاح، لأنه لو وضعه في المقدمة بدلاً من  المهاجم الصريح روبيرتو فيرمينيو لسجل أهدافًا أكثر وأكثر.

وتابع: "محمد صلاح ساعدنا كثيرًا في المباريات الأخيرة وهو لاعب يسجل أهدافًا كثيرة ويعشق التسجيل في شباك الأندية التى يلعب أمامها".

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