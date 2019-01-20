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تأجيل محاكمة 215 متهمًا بـ"كتائب حلوان"

قضايا وحوادث

26 مارس محاكمة المتهمين بـ "كتائب حلوان"
ارشيفية

متابعات:عبدالراضي الزناتي

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الدستور

الجنايات

كتائب حلوان

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة  برئاسة المستشار شعبان الشامى، محاكمة  215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان " لجلسة غد الاثنين لاستكمال سماع مرافعة الدفاع. 

جاء في أمر إحالة النيابة العامة، أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 حتى 2 فبراير 2015 بمحافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي».


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