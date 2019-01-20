الديوان الملكي السعودي يتحرك ويحذر بسبب «رهف»

20 يناير 2019 - 04:56 م

حذر عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ عبدالله بن محمد المطلق، في أول تحرك من الديوان الملكي السعودي ردًا على قضية الفتاة السعودية الهاربة رهف محمد القنون، من محاولة ملاحدة لدغدغة مشاعر الشباب والشابات السعوديين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



ووفقًا لما أعلنه المطلق في برنامجه الأسبوعي «استديو الجمعة»، ووفقا لما نشرته صحيفة «سبق» السعودية على موقعها، أن المسئول الديني السعودي البارز حذر من «الموجات الإلحادية» التي تستهدف الشباب والمراهقين، واقترح أسلوبًا لمواجهة هذا التحدي.

وأضاف المطلق، أن الإلحاد «الذي يتبناه بعض المسلمين وينشرونه في وسائل التواصل ويغتر به بعض أبنائنا وبناتنا حتى يخرجوا من هذا الدين علانية ويفتخرون ويتمدحون بأنهم ارتدوا عن الإسلام، يستهدف الدولة السعودية بالذات، حيث يقف وراؤه أناس يريدون أن يهدموا حضارتنا، وأن يقضوا على معتقدنا، ويريدون لنا الشر في هذا البلد المبارك، ..الذي جعل الله له قيادة العالم الإسلامي»

ودعا المستشار في الديوان الملكي السعودي، الأسر والآباء لتجنب استخدام «الشدة والقسوة» مع الأبناء من المراهقين والشباب؛ معللاً بأنها تتسبب في إبعادهم عن الدين

وقال: «يجب أن ننتبه لأبنائنا وبناتنا في البيوت وأن نفتح معهم قنوات الحوار والبعد عن أساليب الشدة والقسوة"، ناصحا بالتقرب إليهم "باللين والحوار والعطف».

ويذكر، أن الفتاة السعودية رهف القنون قد فرت من أسرتها وتحصنت داخل غرفة في فندق بمطار بانكوك الدولي لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها، ثم سمحت لها السلطات بمغادرة المطار بعد محادثات مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين.

ووصلت رهف محمد القنون 18 عامًا إلى بانكوك، يوم السبت، 5 يناير، قادمة من الكويت وقالت إنها تخشى أن تقتلها أسرتها إذا أجبرت على العودة لبلادها.