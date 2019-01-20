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اختراق البريد الإلكتروني لـ«ماكرون» وتسريب بياناته

عرب وعالم

ماكرون
ماكرون

وكالات - خالد الشرقاوي

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الرئيس الفرنسي

إيمانويل ماكرون

هاكر

تسريب بيانات

قالت صحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستخدم البريد الإلكتروني بنفسه، مشيرة إلى أنه يحتفظ بكلمة المرور ولا يعطيها لأحد، لكنه تعرض لواقعة مؤسفة تهدّد بياناته الشخصية.

وأضافت: أن أحد المتخصصين في الأمن السيبراني عثر على ملف يحوي 772 مليون عنوان بريد إلكتروني و22 مليون كلمة مرور تتطابق مع تلك الحسابات، وأشار إلى أن الهاكر الذي اخترق تلك الحسابات كان يبيع بعض المعلومات بأقل من 50 يورو.

وأكدت، أنه بعد عمليات البحث والتدقيق تبين أن البريد الإلكتروني الخاص بالرئيس ماكرون مر عبر ملفات الاختراق بكلمة المرور الخاصة به، موضحة أنه كان جزء من ملف فرعي يحوي أكثر من 5 آلاف بريد إلكتروني وتم تسريب بياناته على موقع يسمح بنقل المعلومات في يونيو 2017 وتحديداً في وقت انتخاب ماكرون رئيساً لفرنسا.

وأشارت: إلى أنه لا يوجد دليل قاطع على تمكن الهاكر من استخدام كلمة المرور الخاصة ببريد ماكرون لكنها لم تستبعد تمكن شخص ما من الوصول إلى الرسائل المتبادلة عقب تسريب بيانات البريد.

ورد الإليزية، على طلب الصحيفة للتعليق قائلاً: إن الجهاز الخاص بالرئيس مؤمن جيداً وأنه يقوم بتغيير كلمة مرور بريده الإلكتروني بشكل منتظم ويعتمد على "المصادقة المزدوجة" التي تنص على ضرورة تأكيد استلام رمز الدخول من على الهاتف.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الهاكرز المحترفين يمكنهم التسلل واختراق هذا النظام بسهولة.


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