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شروط التقديم لـ"ملتقى توظيف المنيا".. يوفر 12 ألف فرصة عمل

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وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان

متابعات - خالد الشرقاوي

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المنيا

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فرص عمل

ملتقى توظيف

شروط التقديم

يفتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء قاسم حسين محافظ المنيا، اليوم، الأحد، ملتقى توظيف الشباب بالصالة المغطاة باستاد المنيا الرياضي.

يهدف الملتقى، إلى توفير فرص عمل للشباب، والمساهمة في حل مشكلة البطالة، وعرض كافة الوظائف المتاحة في القطاع الخاص لتوفير حياة كريمة مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.

ويوفر الملتقى 12 ألف فرصة عمل للذكور والإناث، بحد أدنى في الأجر 1200 جنيه وحد أقصى 7 آلاف جنيه، طبقًا لخبرة المتقدم، فضلًا عن توزيع 1444 شهادة "أمان" على العمالة غير المنتظمة، وتسليم 50 عقد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى وظائف الملتقى التوظيفي تشمل الآتي:

- نسخة ورقية من السيرة الذاتية للمتقدم.

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة شهادة التخرج، ويجب إحضار الأوراق المطلوبة في يوم التقديم للوظيفة نفسه.


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