صحيفة إنجليزية: «صلاح» قادر على جعل المستحيل ممكنًا

20 يناير 2019 - 04:46 م

سلطت صحيفة «ميرور» الإنجليزية الضوء على النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، بعد تألقه أمام فريق كريستال بالاس، أمس السبت، والتي أقيمت على ملعب «أنفيلد»، ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقاد «صلاح» الريدز لتحقيق فوزًا ثمينًا على ضيفه النسور، ليواصل أبناء كلوب صدارتهم لجدول ترتيب البريميرليج برصيد 60 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي.

وأكدت في تقريرها أن نجم الفراعنة قادر على جعل المستحيل ممكنًا، بعد الأداء الرائع الذي يقدمه في كل مباراة، مضيفة، "لقد عاد إلى أدائه الرائع من جديد".

وبعد ثنائية صلاح في مرمى كريستال بالاس أصبح هو رابع أسرع لاعب وصولًا للهدف رقم 50 في الدوري، حيث وصل له بعد 72 مباراة مشاركة مع توريس وفقط اندي كول (65)، وآلان شيرر (66) ورود فان نيستلروي (68)، وصلوا إلى هذا العدد من الأهداف في عدد أقل من المباريات.

كما تمكن الدولي المصري محمد صلاح تصدره هداف بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا، متفوقًا على الجابوني أوباميانج هداف آرسنال، وهاري كين هداف توتنهام، حيث سجل كلاهما 14 هدفًا.