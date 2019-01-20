تفاصيل جولة وفد البرلمان المصري في الإمارات

20 يناير 2019 - 04:39 م

التقى وفد مجلس النواب المصري الموفد لدولة الإمارات العربية الشقيقة، برئاسة النائب علاء عابد ، رئيس لجنة حقوق الإنسان ورئيس الجمعية البرلمانية المصرية الإماراتية، الدكتورة حصة عيسى بوحميد وزيرة التنمية المجتمعية، وذلك ضمن برنامج زيارة وفد البرلمان المصري لدولة الإمارات.

من جانبها أشادت "عيسى"، بإطلاق الحكومة المصرية لجائزة التميز خلال عام 2018، وعرض مسؤولي الوزارة بدولة الإمارات تجربتهم مع كبار المواطنين وكيفية التعامل معهم، وماذا تقدم لهم الحكومة؟.

وزار وفد البرلمان المصري مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، وكان في استقبالهم وفد من نواب المجلس الوطني الإماراتي برئاسة النائب خالد بن زايد، رئيس الجمعية البرلمانية الإماراتية المصرية بالإمارات.

تناول اللقاء عدد من الموضوعات والنقاط الهامة التي تهم الجانبين المصري والإماراتي.

وعرض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، مقترحات الجانب المصري والتي جاء أبرزها أن عدد المصريين في الإمارات حوالي 250 ألفًا، وأقترح زيادة عددهم إلى مليون على مدي ثلاث سنوات من تخصصات مختلفة وفقا لاحتياجات خطط التنمية الإماراتية، واتفاقية للتدريب مع وزارة القوى العاملة المصرية لتدريبهم حسب متطلبات دولة الإمارات.

وأضاف "سالم"، أن دولة الهند لها 2.8 مليون مقيم في الإمارات، مؤكدا أهمية إيجاد آلية فعالة لحل كافة القضايا والصعوبات التي يواجهها المصريين وأبناؤهم في الإمارات.

وعرض سالم أيضا مقترح يهدف لتشجيع استعانة الإمارات بالشركات والمكاتب المهنية المصرية في كافة المجالات، وإعطاؤهم حق التسجيل لدي الجهات العامة والخاصة ودخول المناقصات القانونية والمحاسبية والضريبية والهندسية، مع زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر، خاصة في المجالات المتميزة لدي الإمارات مثل العقار والتجارة الداخلية والسياحة والموانيء البحرية والطاقة المتجددة، هذا بالاضافة إلى تشجيع إقامة المعارض للصناعات والمنتجات المصرية بالإمارات، وتقديم التسهيلات للشركات المصرية للاشتراك في المعارض الإماراتية، خاصة المنتج العقاري ومواد البناء والأثاث والأدوية والمنتجات الزراعية.

وأشار سالم، إلى أهمية عمل دراسة شاملة بواسطة مؤسسة متخصصة لدراسة خصائص وطباع وتوجهات الشعبين المصري والإماراتي، وكيفية التقريب بينهما بكل وسائل القوة الناعمة لدى الدولتين، مثل المؤسسات البرلمانية والدينية والثقافية والفنية والرياضية والشبابية.

واقترح وكيل لجنة الخطة والموازنة إنشاء لجنة مشتركة لتقديم الدعم التشريعي للمشروعات الاستثمارية والاقتصادية في البلدين، وتنظيم أسبوع الثقافة البرلمانية للتواصل مع المجتمع على أن تستضيف كل دولة الفعالية عاما بعد الآخر، يتم من خلاله تنظيم أنشطة مختلفة لزيادة الوعي لدي المواطنين بالأنشطة البرلمانية لكل دولة مع توثيق أنشطة الجمعية إلكترونيا من خلال موقع إلكتروني.

كما اقترح إطلاق جائزة لأفضل أداء برلماني تمنح سنويًا.

وأختتم الوفد جولته بزيارة مقر المسرعات الحكومية والمقدمة كمبادرة من حكومة الإمارات للقضاء على البيروقراطية الحكومية، والمساهمة في سرعة حل المشكلات التى تواجه المواطنين.